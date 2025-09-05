Felipe Caicedo compie 37 anni: la Lazio celebra il “re dei gol all’ultimo respiro” – VIDEO

Felipe Caicedo compie 37 anni: la Lazio sui social ha deciso di celebrare il “re dei gol all’ultimo respiro” – Ecco il VIDEO

Oggi, 5 settembre 2025, Felipe Caicedo, ex attaccante della Lazio e della nazionale ecuadoriana, spegne 37 candeline. Nato a Guayaquil nel 1988, Caicedo è ricordato dai tifosi biancocelesti come uno degli interpreti più amati della recente storia del club, grazie alla sua capacità unica di segnare nei momenti più decisivi.

Arrivato alla Lazio nell’estate del 2017, dopo esperienze in Europa con squadre come Manchester City, Espanyol e Lokomotiv Mosca, l’attaccante ecuadoriano ha vestito la maglia biancoceleste per quattro stagioni, fino al 2021. In questo periodo ha collezionato 139 presenze ufficiali e messo a segno 33 gol, molti dei quali arrivati nei minuti finali di gara, regalando punti pesanti e gioie indimenticabili alla tifoseria.

Tra le sue reti più iconiche restano impresse quelle contro Juventus, Cagliari e Torino, tutte arrivate nei minuti di recupero e capaci di ribaltare o decidere partite che sembravano già scritte. Questa caratteristica gli è valsa il soprannome di “Panterone” e l’etichetta di “uomo della provvidenza” per la Lazio.

In occasione del suo compleanno, la S.S. Lazio ha voluto omaggiare il suo ex numero 20 con un post speciale sul proprio profilo ufficiale X (ex Twitter). Il club ha pubblicato un video celebrativo che raccoglie alcune delle sue marcature più memorabili, accompagnato dal messaggio di auguri e dall’hashtag #AvantiLazio. Un gesto che ha immediatamente scatenato la nostalgia e l’affetto dei tifosi, che sui social hanno condiviso ricordi e messaggi di gratitudine.

https://twitter.com/OfficialSSLazio/status/1963877793298530688

Caicedo, oggi lontano dal calcio italiano, resta un simbolo di determinazione e freddezza sotto porta. La sua eredità in biancoceleste non è fatta solo di numeri, ma di emozioni: quelle di un giocatore capace di cambiare il destino di una partita con un solo tocco, anche quando il cronometro segnava ormai lo scadere.