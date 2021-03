Caicedo si allena in palestra: «Non molliamo!» VIDEO

Felipe Caicedo ha mostrato su Twitter un video in cui si allena in palestra: l’attaccante ecuadoriano si sta preparando al rientro

La Lazio vince 1-0 in trasferta contro l’Udinese e conquista tre punti importantissimi per la corsa al quarto posto. Ieri, il tecnico biancocelesti non ha potuto avere a disposizione Felipe Caicedo, out a causa di una fascite plantare. Il giocatore, però, si sta già preparando per tornare in campo al più presto, come ha fatto vedere sui social.

«Non molliamo!» ha scritto l’attaccante ecuadoriano su Twitter, dove ha mostrato un video in cui si allena in palestra. Il Panterone potrebbe sfruttare queste due settimane per recuperare e tornare a disposizione di Mister Inzaghi.