Cagni: «Lotta Champions? Vedo tre squadre e non la Lazio, ecco perchè»

Cagni, l’ex allenatore ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW parlando della lotta Champions

Ai microfoni di TMW ha parlato Gigi Cagni, il quale esprime il suo parere riguardo la lotta Champions in cui esclude la Lazio

LOTTA CHAMPIONS – Oggi vedo tre squadre davanti, Milan, Inter e Juventus, se a gennaio fa qualcosa d’importante, perché come organico non è adatto per lo Scudetto. Le altre sono tutte da verificare. A parte il Napoli, che ha l’organico ma sta succedendo qualcosa che non piace, con Garcia che ha azzardato troppo in un posto dove si è vinto