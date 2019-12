Cagliari Lazio, il presidente rossoblu Tommaso Giulini analizza la sfida di stasera ai microfoni di Sky Sport

Una partita tutta decisa nel recupero: un risultato ribaltato nei tanto discussi sette minuti di recupero della sfida di stasera. A tal proposito ha parlato il presidente del Cagliari Tommaso Giulini e ha commentato così l’ultima parte di gara ai microfoni di Sky Sport:

«Da quattordici giornate a questa parte stiamo facendo un lavoro splendido. I ragazzi stanno facendo qualcosa di stupendo e non dobbiamo assolutamente fermarci a stasera e pensare subito alla prossima partita con l’Udinese. La polemica sul recupero ampio riguarda l’intervento continuo dei sanitari che sono intervenuti ben cinque volte. Insieme ai piccoli stop durante il recupero, ha aumentato il tempo anche il cambio di Nainggolan. Non sono comunque d’accordo con quanto tempo concesso perché tutti i tifosi che sono venuti oggi a vedere la partita non si meritavano quel numero sulla lavagnetta. Oggi senza sette titolari del Cagliati non sono stati gli stessi di quelli della Lazio e siamo andati parecchio in difficoltà».