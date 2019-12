Cagliari, Giulini: «Riva dispiaciuto per la partita con la Lazio»

Il presidente del Cagliari, Giulini, è tornato a parlare della sconfitta subita nella gara contro la Lazio

Mastica ancora amaro il Cagliari. Patron Giulini, durante la conferenza stampa di presentazione di Gigi Riva come presidente onorario, è tornato a commentare la sconfitta contro la Lazio: «Gigi mi ha dato degli spunti e dei consigli dopo la sconfitta con la Lazio, per me è importante e stimolante. Anche lui era dispiaciuto per come è andata, quando ci siamo visti il giorno dopo c’era tanta amarezza. Mi ha detto che la gara andava chiusa prima in una delle tante occasioni perché avevamo dominato. Se fossimo stati sul 2-0 non sarebbe successo tutto quello che abbiamo visto, questa è l’analisi di Riva ma di chiunque capisce di calcio».