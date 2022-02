Cabral alla ricerca della condizione migliore: si attende il debutto

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Cabral ieri non era in panchina nella sfida contro il Milan. Ma quali sono le condizioni dell’esterno offensivo dei biancocelesti?

In una serata a dir poco buia come quella di ieri in quel di San Siro, in casa Lazio si è creato una sorta di mistero Cabral. Il giocatore portoghese, stando alla distinta ufficiale, non era in panchina.

Secondo quanto rivelato da Il Tempo, questo potrebbe essere legato al fatto che, negli ultimi giorni, l’esterno offensivo si è allenato a parte. Insomma, l’ex Sporting Lisbona è ancora alla ricerca della migliore condizione fisica. Dunque per il suo debutto bisognerà aspettare un po’.