BusInsieme: l’iniziativa per i tifosi in vista di Lazio Inter

La Lazio ha comunicato sul proprio sito web ufficiale, la ripartenza dell’iniziativa BusInsieme in vista della gara contro l’Inter

La Lazio ha comunicato sul proprio sito web ufficiale, la ripartenza dell’iniziativa BusInsieme. Verrà infatti riproposto il servizio di Bus Sharing, che consentirà ai tifosi biancocelesti di raggiungere lo Stadio Olimpico in occasione dell’incontro con l’Inter, in programma il prossimo 16 ottobre alle ore 18:00.

Questo il comunicato della Società:

«La S.S. Lazio e BusInsieme comunicano che in occasione di Lazio – Inter in programma Sabato 16 Ottobre 2021 ore 18:00, sarà riproposto il servizio di Bus Sharing per lo stadio Olimpico riservato a un limitato numero di posti. I pullman, che si muoveranno da 17 diverse zone della città, giungeranno allo stadio Olimpico nei pressi del piazzale della Farnesina in Via Della Macchia Della Farnesina.

Entro i 30 minuti successivi al termine della partita, i tifosi potranno risalire sui rispettivi mezzi, in sosta in Via Della Macchia Della Farnesina, e fare rientro presso gli originari punti di partenza. I bus esporranno un cartello indicante il punto d’incontro».