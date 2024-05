Buffon sulla Nazionale: «Ad ogni competizione partiamo come sfavoriti ma ACCADE poi questo»

Buffon, il capo delegazione ha rilasciato alcune dichiarazioni a pochi giorni dalla spedizione per l’Europeo

Ai microfoni di Rai 2 ha parlato il capo delegazione dell’Italia ovvero Buffon il quale ha rilasciato queste parole in vista di Euro 2024

PAROLE – È una Nazionale, secondo me, che ha dei valori importanti, dal punto di vista umano e tecnico. Penso che sia una Nazionale, in maniera errata, non apprezzata per quello che è il suo valore, sia come squadra che come individualità. Ogni tanto essere sottovalutati ci fa fare delle buone competizioni, la speranza è questa

È sicuramente il girone più duro dell’Europeo, ma sarà duro anche per gli altri che ci dovranno affrontare. Questa è una certezza ed è una forza, sapere che gli altri ti temono. In un benchmark di valori, noi siamo considerati dai nostri avversari come una potenziale vincitrice

Io penso che questa sia la nostra storia, al di là di come vanno le manifestazioni gli avversari sanno che, quando ci incontrano, non passeranno venti minuti sereni e che dovranno essere molto concentrati per portare a casa i tre punti. Questo in virtù di una storia importante e anche di un presente, alla fine siamo i detentori della coppa, pur avendo fallito la qualificazione al mondiale. Sanno tutti che, per batterci, dovranno sudare le proverbiali sette camici