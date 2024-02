Buffon: «A 18 anni ho fatto questa cosa di cui ancora oggi mi pento e che non dovevo fare»

Buffon, l’ex portiere di Juventus e Parma racconta un retroscena di quando era giovane e rilascia a riguardo queste dichiarazioni

A margine dell’evento Campioni sotto le stelle andato in scena a Biella Gianluigi Buffon a distanza di anni ha raccontato un retroscena della sua gioventù di cui ancor oggi si pente

PAROLE – Di errori ne ho fatti parecchi, soprattutto quando ero giovane. Quello di cui vado meno orgoglioso è di essermi comprato il diploma, non lo rifarei. Non lo rifarei perché c’è una nota di scorrettezza – ha proseguito Buffon – è come una scorciatoia e io non sono mai stato uno da scorciatoie. Mi piace pensare che la mia imperfezione dia agli altri un’idea di umanità e mi renda vicino alla gente