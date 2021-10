Verona-Lazio, al termine del primo tempo di gioco Budel – ai microfoni di DAZN – ha analizzato l’operato dei biancocelesti

Verona avanti di due gol al break. Ai microfoni di DAZN, Budel ha commentato i primi 45 minuti di gioco:

«Cosa ci vuole per la Lazio? Più mobilità in avanti, più verticalizzazioni e anche meno errori. Verona? Saranno decisivi i primi 15 minuti per evitare di subire una nuova rimonta».