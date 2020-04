Lazio, tanti auguri ad Antonio Buccioni

Il presidente dell’intera Polisportiva Lazio compie 63 anni. Dal 2005 gestisce la grandissima famiglia biancoceleste

La Società Sportiva Lazio è una la più grande Polisportiva in Europa (oltre 50 sezioni ndr) e per questo gestirla non è semplice. Antonio Buccioni ci riesce da ormai 15 anni.

Per poter mantenere una famiglia unita, servono polso ma anche grande cuore e comprensione in determinati momenti. Il Presidente generale detiene tutte queste capacità ed è riuscito nell’intento di ampliare la famiglia biancoceleste e renderla sempre più gloriosa. Oggi il numero uno laziale spegne 63 candeline ed a lui vanno i più sinceri auguri.