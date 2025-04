Bucciantini dopo la disfatta di Bodo su Sky: «La Lazio ora è sfavorita e dietro di due gol. L’incapacità di far muro mi ha sorpreso»

Bucciantini deluso dalla prestazione della Lazio contro il Bodo: le parole del giornalista sulla sfida di questa sera in terra norvegese

Marco Bucciantini, giornalista, scrittore ed opinionista, non si è sottratto dal commentare la prestazione degli uomini di Baroni nella sera di Bodo. In Norvegia il freddo non è stata l’unica sensazione negativa dei supporters biancoceleste che sono usciti sconfitti con un passivo di 2-0. Ecco la sua opinione sulla sconfitta della Lazio in Europa League ai microfoni di Sky Sport:

«La Lazio adesso è sfavorita, è dietro di due gol e comunque questa partita resta. Non solo non riuscivano a prendere gli avversari, non riuscivano neanche a starci vicino. La Lazio è una squadra organica, quando gioca bene è difficile trovare un peggiore, quando gioca male è difficile trovare qualcuno che si salva. L’incapacità dietro di fare muro mi ha un po’ sorpreso».