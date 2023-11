Futuro Immobile, Bruno Giordano consiglia il capitano della Lazio. E sul derby...

Futuro Immobile, Bruno Giordano consiglia il capitano e bomber della Lazio. E in vista del derby il pensiero è chiaro

A TMW Radio Bruno Giordano ha consigliato Ciro Immobile sul futuro:

«Sotto l’aspetto tecnico posso esprimermi. La scelta di andare via o rimanere è personale, sotto l’aspetto del gioco deve essere più sereno se non segna per 3-4 partite. Ha battuto record, deve vivere bene anche una domenica in cui non segna. Si fa prendere troppo da questa voglia di strafare e va oltre. Deve godersi la Lazio nella maniera giusta. Se poi vuole andare via è un’altra questione. Derby? E’ una partita che sfugge ai pronostici. Si vive sulle emozioni, le sensazioni, un episodio può cambiare la storia. Devi giocare col cuore, la freddezza e la voglia di superare l’ostacolo. Sarri-Mourinho? Rientra nella logica dei derby. Ci è andato di mezzo lo Slavia, tirati in ballo come dilettanti».