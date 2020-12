Brocchi, la panchina del Monza non è più così salda: le ultime

Cristian Brocchi potrebbe lasciare la panchina del Monza, che non è più così salda come in passato: le ultime

Come riporta La Gazzetta dello Sport, la panchina di Cristian Brocchi al Monza non sarebbe più salda come in passato. L’ex giocatore della Lazio è legato ad Adriano Galliani e a Berlusconi da un rapporto di stima e fiducia, ma questo non impedirebbe un ribaltone nel caso in cui la società decidesse di cambiare.

Secondo la rosea, il primo indiziato per sostituire l’ex biancoceleste sarebbe Roberto D’Aversa.