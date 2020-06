Brocchi: «Fallo di Matuzalem? Nessun rancore: a volte gli si chiude la vena»

Cristian Brocchi, intervenuto ai microfoni di TMW Radio è tornato a parlare del brutto fallo di Matuzalem nei suoi confronti

Cristian Brocchi e Francelino Matuzalem sono stati compagni di squadra per diversi anni nella Lazio. Nonostante questo, quando i due si sono ritrovati da avversari, in un Genoa-Lazio del 2013, il brasiliano ha rifilato un bruttissimo fallo al centrocampista lombardo, obbligandolo di fatto a chiudere la carriera.

L’attuale allenatore del Monza, ai microfoni di TMW Radio è tornato a parlare di quel brutto espisodio, ma senza mostrare rancore:

«Matuzalem per me è stato un compagno forte, che ha fatto meno di quanto poteva fare per il suo talento. Fa del temperamento la sua maggior qualità, ma a volte gli si chiude la vena. Sono stato talmente fortunato nella mia carriera che non fa niente se ho chiuso così, anche se ovviamente avrei preferito decidere io quando smettere. Adesso voglio fare bene nel mio lavoro e dare ai ragazzi qualcosa di importante».