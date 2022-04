Briga si sfoga: «Lazio? Gestione con i tifosi anacronistica e insopportabile»

Briga, cantante e noto tifoso laziale, si è sfogato sul suo account Instagram per il rapporto che il club ha con i tifosi

Anche Briga – cantante e noto tifoso laziale – ha detto la sua sulla questione tifosi-Lazio che sta occupando i giornali e i social.

«Ragazzi mi state facendo questa domanda in tanti: ci sarebbero tante cose da dire, ma per sintetizzare penso che la gestione della società sia anacronistica e insopportabile. Inoltre non c’è assoluta cura verso i tifosi. Anzi, a volte la società sembra quasi adottare delle politiche per allontanarli. E’ come se io mandassi a quel paese i miei fans ad ogni concerto».