Brescia-Inter, cori offensivi contro Balotelli

Nel match del Rigamonti, tra Brescia ed Inter, Mario Balotelli è stato bersagliato dai cori offensivi da parte dei tifosi nerazzurri

Doveva essere lui l’uomo della serata. Mario Balotelli: il grande ex di Brescia-Inter. Tanti gli episodi che hanno scandito il percorso del giocatore in nerazzurro. Un’altalena di amore e odio, culminata con la maglia gettata a terra dal centravanti, che ha inasprito i rapporti con la tifoseria. Gli stessi che ieri sera, al Rigamonti, lo hanno sommerso di insulti dopo la prima rete dell’Inter: «Se saltelli muore Balotelli» è stato il ritornello del secondo tempo, accompagnato da altri epiteti offensivi in direzione della madre.