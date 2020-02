Brescia, il saluto di Corini: «Avrei combattuto insieme a voi ma non è stato possibile»

Brescia, l’ex allenatore Eugenio Corini saluta così la sua squadra dopo l’esonero arrivato in seguito al match contro

Un esonero arrivato in seguito al 2-1 contro il Bologna rimediato lo scorso 1 febbraio, Eugenio Corini è ai saluti visto che Massimo Cellino ha scelto al suo posto Diego Lopez. Con l’ufficialità dell’addio, l’ex mister ha voluto salutare le rondinelle. Ecco cos’ha lasciato nello spogliatoio:

«Mi sarebbe piaciuto continuare a combattere al vostro fianco, ma non è stato possibile. Grazie per tutto quello che mi avete dato (tantissimo), avrete per sempre un posto speciale nel mio cuore. Un grande in bocca al lupo! Vi abbraccio forte».