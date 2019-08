Brasile, convocati per l’Under 23 olimpica: c’è Luiz Felipe – FOTO

Il difensore della Lazio Luiz Felipe Ramos Marchi, è stato convocato dalla nazionale brasiliana in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020

Esordio in nazionale brasiliana vicino per Luiz Felipe, convocato dalla nazionale brasiliana, in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il difensore della Lazio, è alla seconda convocazione con il Brasile. Già nel maggio scorso venne chiamato, ma dovette rinunciare al torneo di Tolone a causa di un problema muscolare.

SCELTA – Ha avuto ragione Luiz Felipe, che dopo esser stato in ritiro con l’Italia, ha deciso di rinunciare alla maglia azzurra. Ha scelto la sua nazionale, seppur andando incontro ad una maggior competizione, ma la sua decisione ha pagato. Il centrale della Lazio scenderà in campo con la selezione under 23 verdeoro nelle amichevoli del 5 settembre contro la Colombia e del 9 settembre contro il Cile. Insieme a lui sono stati chiamati anche il portiere Fuzato della Roma e i difensori Lyanco ed Ibanez rispettivamente di Torino e Atalanta.