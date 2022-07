Brambati: «Milinkovic? La Juve poteva prenderlo al posto di Kulusevski»

Massimo Brambati ha parlato a TMW Radio del mancato approdo di Milinkovic-Savic alla Juve. Le sue dichiarazioni

Massimo Brambati ha parlato a TMW Radio della possibilità che aveva la Juve di prendere Sergej Milinkovic-Savic nel 2020 al posto di Dejan Kulusevski (costato oltre 40 milioni).

MILINKOVIC AL POSTO DI KULUSEVSKI – «Hanno scelto però un giocatore che valeva quei soldi. Kulusevski sta dimostrando al Totteham che si è ripreso. Non è l’esempio giusto. Forse non si è inserito o non è stato valorizzato, ma al Tottenham si sta facendo valere. La Juve sicuramente ha speso male in alcune circostanze, ma Milinkovic non so quanto poteva costare all’epoca e quanto Lotito fosse disposto a cederlo”».