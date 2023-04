Brambati: «Inzaghi? L’Inter ha già deciso il suo futuro»

Brambati, l’opinionista ed ex calciatore ha parlato della situazione Inter soffermandosi sul futuro di Inzaghi

INZAGHI – Se si deve cambiare tecnico, con chi farlo? Perché dipende anche da chi c’è su piazza e dalle ambizioni. Per me solo in caso di vittoria si può decidere positivamente. Per me la società Inter ha già deciso il destino di Inzaghi, la Coppa Italia non salverebbe niente ma solo l’eventuale vittoria della Champions