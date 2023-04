Brambati: «Stagione disastrosa di Allegri, Sarri al suo posto...»

Massimo Brambati, noto giornalista, ha criticato pesantemente la stagione di Allegri alla Juve facendo un parallelo con Sarri

Ospite a TMW Radio, Massimo Brambati ha parlato così della stagione di Allegri alla Juventus facendo un parallelo con quella di Sarri, oggi alla Lazio:

«Al netto dei problemi societari la sua è stata un’annata disastrosa, doveva lottare per lo Scudetto e stare dentro la Champions. Non aveva un girone impossibile e con gli acquisti fatti e voluti da lui poteva farlo. Certi acquisti poteva evitare di farli, vedi Pogba. Allegri sta lì perché ha un contratto importantissimo, chiunque altro sarebbe andato via. basti vedere come è andata con Sarri e Pirlo».