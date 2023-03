Brambati: «Complimenti alla Lazio di Sarri, sta lottando per posizioni importanti»

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha fatto i complimenti alla Lazio di Maurizio Sarri: le sue dichiarazioni

Intervenuto a TMW Radio, Massimo Brambati ha parlato così della Lazio di Maurizio Sarri:

«Intanto faccio i complimenti a due squadre che stanno rispettando il ruolino di marcia che avevo previsto. Roma e Lazio si stanno giocando posizioni importanti, anche grazie al -15 della Juventus. Con l’Atalanta senza coppe sembrava un miracolo lottare per questo obiettivo e ora ci sono. Mourinho non è bello da vedere con la sua Roma, ma anche Sarri tra alti e bassi è lì in lotta».