Braglia: «Bilancio Portieri? Ecco che penso di Reina»

A TMW Radio, durante Maracanà, l’ex portiere Simone Braglia ha fatto un bilancio di fine anno sulle squadre di Serie A e i portieri

A TMW Radio, durante Maracanà, l’ex portiere Simone Braglia ha fatto un bilancio di fine anno sulle squadre di Serie A e i portieri. Ecco le sue parole:

PORTIERI FLOP – «Il terzo è Cragno, perché nel momento di difficoltà, se è bravo, può limitare il passivo e non sta rendendo come altri anni. Gli darei 5.5. Il secondo è Reina, perché credo che in una Lazio, un portiere del suo spessore doveva salvare qualche partita in più. Doveva fare di più dentro e fuori dal campo. Anche a lui dò 5.5. Il primo è Ospina, perché non mi ricordo in un Napoli che è in quella posizione delle partite importanti»

PORTIERI TOP – «Il terzo è Vicario dell’Empoli. Di questa squadra e del fatto che sia una sorpresa c’è tanto di lui, con prestazioni importanti non sottolineate dall’opinione pubblica. Credo possa avere un futuro roseo, se continua di questo passo. Il secondo è Handanovic, che ha personalità per reggere a tante pressioni. Mai sopra le righe, un grande portiere. Il primo è Maignan. Sostituire Donnarumma, che potenzialmente è il miglior portiere al mondo del futuro e avere quella personalità non è da tutti»