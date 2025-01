Braga Lazio, Horta avvisa Baroni: «Vogliamo andare avanti nel torneo e l’ultima gara non dobbiamo fallirla»

Braga Lazio, il calciatore dei lusitani si proietta alla sfida di giovedì prossimo in casa contro i biancocelesti rilasciando queste parole

Se per la Lazio giovedì prossimo la trasferta di Braga sarà solo una questione di prendere quel punto per il primato del maxi girone di Europa League, per i portoghesi sarà una sfida delicatissima che non possono fallire. Lo sa bene Horta, il quale ai microfoni di Dazn si esprime rilasciando queste sue considerazioni sul match con i biancocelesti

PAROLE – Mi tengo alcune cose positive, ma il campo oggi era ingiocabile. La UEFA non può permettere che questo accada, non si può giocare a calcio così. È stato un problema per entrambe le squadre, ma a noi ha dato molto fastidio. Non abbiamo mai smesso di lottare comunque. Aritmeticamente è ancora tutto possibile e credo che possiamo qualificarci al prossimo turno. La nostra situazione in classifica non è quella che volevamo, ora dobbiamo battere la Lazio nell’ultima giornata per andare avanti