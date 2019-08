Bournemouth-Lazio, Milinkovic salta l’amichevole: il serbo resta a Roma

Milinkovic-Savic è rimasto a Roma, salterà l’amichevole Bournemouth-Lazio in programma stasera: il motivo della sua assenza

Un’amichevole internazionale per riassaporare il gusto delle competizioni europee. Questa sera alle ore 20.45 la Lazio sfiderà gli inglesi del Bournemouth, match che fa da preludio al ritiro estero di Marienfeld. Il tecnico Simone Inzaghi non vuol fare brutta figura per la prima uscita di livello ed è per questo che manderà in campo tutto il blocco dei big. Tutti presenti, ad eccezione di Sergej Milinkovic-Savic: il serbo infatti è rimasto a Roma perchè lo staff medico ha vietato la trasferta a causa di un affaticamento muscolare. Il Sergente, al centro delle voci di calciomercato, raggiungerà domani (così come Caicedo) i compagni per la sfida contro il Paderborn.

