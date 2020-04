Coronavirus, Borrelli: «Quasi 2.000 guariti, 610 i decessi»

Coronavirus, appuntamento giornaliero con il capo della Protezione Civile Borrelli per il bollettino: ecco i dati

Il Capo della Protezione Civile Borrelli in conferenza stampa ha diramato i dati del bollettino di oggi, 9 aprile, in merito all’emergenza coronavirus.

«1.6015 nuovi casi. Il numero di pazienti in terapia intensiva diminuisce di 88 unità. 28.399 sono i ricoverati con sintomi, 86 in meno rispetto a ieri. La maggior parte dei pazienti sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. 610 deceduti, con 28.470 guariti, 1979 in più rispetto a ieri».