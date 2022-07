Borghi: «Marcos Antonio è sarrista. Su Cancellieri...»

Stefano Borghi ha parlato a Lazio Style Radio di due dei nuovi acquisti della Lazio. Le sue dichiarazioni

Stefano Borghi ha parlato a Lazio Style Radio di Marcos Antonio e Cancellieri.

MARCOS ANTONIO – «Puntare sui giovani è un obbligo, così come dare dei giocatori funzionali a Maurizio Sarri. Marcos Antonio è un giocatore vero, è padrone del reparto e toccherà tantissimi palloni. È molto sarrista. Nello Shakhtar giocava a 2 in mezzo al capo o come mezz’ala, ma può essere il vertice basso nella formazione di Sarri».

CANCELLIERI – «Cancellieri gioca a tutta fascia ma è un esterno da tridente, giusto per il 4-3-3. Ha la scintilla, ha fuoco nelle vene. Mi piace tanto Maximiano: leggo giudizi negativi su di lui ma ha fatto una grandissima stagione. Ha mentalità, fisico, tecnica. Le uscite sono il suo punto di forza. Casale ha dato risposte convincenti nell’ultima stagione con il Verona, ma bisogna vedere l’adattamento al calcio di Sarri».