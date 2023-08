Bonucci-Lazio, manca l’ok definitivo di Sarri: si inserisce un altro club di Serie A per il difensore bianconero

Come riferito da Sky Sport il calciomercato Lazio è sempre vigile su Bonucci ma per affondare manca ancora l’ok definitivo di Sarri, l’Union Berlino non ha ancora trovato l’intesa per il trasferimento.

In tutto questo il Genoa si è inserito nella corsa al difensore.