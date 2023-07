Bonanni sul mercato della Lazio: «Io speravo che questi 20 mln servissero per arrivare a Berardi». Le sue parole

A TMW Radio, è intervenuto il tecnico ed ex calciatore Massimo Bonanni, tra i vari argomenti si è soffermato anche sul mercato della Lazio:

ACQUISTO DI CASTELLANOS– «Io speravo che questi 20 mln servissero per arrivare a Berardi, ma non se ne parla più. Sono tanti soldi per un vice-Immobile. Da una parte sono sicuro, ma dall’altra mi dispiace perché potrebbe precludere l’arrivo di un giocatore in un ruolo che serve di più ».