Bonanni: «Lotito? Le sue parole su Immobile mi hanno sorpreso, mi aspettavo invece questo da lui»

Bonanni, l’ex calciatore si esprime riguardo la situazione della Lazio soffermandosi in particolare sul capitano biancoceleste

IMMOBILE – Immobile? Per quello che vedo lo porterei anche all’Europeo. Perché è un giocatore comunque importante. E’ un momento difficile, ma deve isolarsi da tutto e lavorare. Ora deve uscire l’aspetto caratteriale. E’ il momento più difficile alla Lazio, ha un’età giusta per capire che non tutti i tifosi la pensano allo stesso modo. Mi hanno sorpreso le parole di Lotito sull’aggressione a Immobile, mi è dispiaciuto perché non ha dato la sua solidarietà al suo capitano