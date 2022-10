Bonanni: «La Lazio meritava di più. L’Udinese test per capire le ambizioni»

Massimo Bonanni, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato così dell’impegno europeo della Lazio

Massimo Bonanni è intervenuto durante la trasmissione Maracanà, sulle frequenze di TMW Radio. Ecco le sue parole sull’impegno europeo della Lazio:

«La Lazio dico che il primo tempo è stato in crescendo e avrebbe meritato qualcosa in più, si è complicata la partita con l’espulsione. Con l’Udinese sarà importante anche per capire le ambizioni di questa squadra. Può dare un segnale a tutte le altre».