Bologna Milan, ufficiale il rinvio a causa del maltempo: i dettagli

Bologna Milan, la gara in programma sabato alle 18:00 è stata rinviata a causa delle maltempo che sta colpendo l’Emilia-Romagna

Ufficiale il rinvio di Bologna Milan, gara che era prevista per sabato 26 ottobre alle ore 18. La situazione che si vive in tutta l’Emilia non è facile dopo l’alluvione degli scorsi giorni. Si valutano con attenzione le previsioni meteo che sono negative anche per i prossimi giorni, compreso proprio sabato.

Il sindaco di Bologna avrebbe discusso insieme al questore e al prefetto e insieme hanno decretato per lo spostamento della gara.