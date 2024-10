Bologna Milan, domani la decisione del prefetto: rinvio, neutro o porte chiuse, tutte le opzioni

Bologna Milan, domani il prefetto deciderà sullo svolgimento della partita: possibile il rinvio, ma anche il campo neutro o le porte chiuse

E’ attesa per domani mattina, dopo una riunione con il Prefetto, la decisione ufficiale sul rinvio o meno della partita tra Bologna e Milan di sabato.

In base a quanto appreso da Milannews24, inoltre, la Lega Serie A spinge per fare giocare la partita o in campo neutro o a porte chiuse. Gli stessi vertici del Milan sono in contatto con quelli della Lega per riuscire a disputare il match.