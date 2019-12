Bologna, non sarà in panchina a guidare i suoi Sinisa Mihajlovic che invece sarà presente nella gara contro il Milan

Dopo la vittoria con il Napoli il Bologna questa sera scenderà in campo per il match di Coppa Italia contro l’Udinese.

Come riporta La Gazzetta dello Sport tuttavia il tecnico Sinisa Mihajlovic non sarà in panchina. Troppo rischioso per la sua salute il freddo del capoluogo friulano. Il mister sarà invece in panchina per il prossimo impegno contro il Milan.