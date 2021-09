Bologna, Mihajlovic in bilico: decisivo il match con la Lazio?

La sfida contro la Lazio di domenica potrebbe già essere decisiva per le sorti di Sinisa Mihajlovic: la situazione

La sfida contro la Lazio di domenica potrebbe già essere decisiva per le sorti di Sinisa Mihajlovic. Il Bologna ha infatti subito due sconfitte pesanti in trasferta, quelle contro Inter e Empoli.

Come rivelato da Il Corriere dello Sport, il tecnico dei felsinei contro i biancocelesti potrebbe pensare a una vera e propria rivoluzione tattica, passando a una linea difensiva a tre. Il sacrificato potrebbe essere Bonifazi. In caso di altro risultato negativo però l’esonero potrebbe essere dietro l’angolo, con Ranieri in pole.