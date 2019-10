Bologna Lazio, Skorupski: «Daremo tutto per mister Mihajlovic»

Łukasz Skorupski, portiere delo Bologna, ha rilasciato un’intervista prima dell’inizio del match contro la Lazio

Sarà quasi un derby oggi per Łukasz Skorupski. E’ concentrato il portiere bolognese, visto il suo passato con la maglia della Roma. Ai microfoni di Lazio Style Channel ecco il suo commento sulla gara: «In casa cercheremo di vincere, anche se siamo consapevoli di affrontare una squadra forte. La Lazio sta bene, vogliamo dare continuità ai risultati di inizio campionato. Daremo tutto anche per il nostro mister. Mihajlovic ci dà forza? Poco fa ci ha dato la carica. Per vincere servirà il massimo dello sforzo».

