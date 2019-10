Bologna Lazio 2-2: pagelle e tabellino

Allo Stadio Dall’Ara, la settima giornata di Serie A 2019/20 tra Lazio e Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca in diretta live

Bologna Lazio / Il match tra Bologna e Lazio giocato questo pomeriggio al Dall’Ara si è concluso 2-2. Gara piena di emozioni e colpi di scena, incluso il calcio di rigore non concretizzato in gol da Joaquin Correa, che ha colpito il palo. A decidere la partita, la doppietta di Immobile, che ha risposto alle marcature di Krejci e Palacio.

Sintesi Bologna-Lazio MOVIOLA

1′ Inizia la partita del “Dall’Ara” tra Bologna e Lazio.

7′ La prima occasione del match capita sui piedi di Palacio, che dal limite dell’area calcia in porta. Attento Strakosha che blocca in due tempi.

14′ Acerbi colpisce di testa in area, ma non riesce ad inquadrare la porta. Orsato vede un fallo in attacco, sarà calcio di punizione per il Bologna.

16′ Milinkovic, servito da Immobile, tenta la conclusione al limite dell’area. La palla si perde alta sopra la traversa.

19′ La prima ammonizione del match la rimedia Luiz Felipe, autore di un fallo su Palacio.

20′ Vantaggio Bologna. Orsolini penetra bene in area di rigore e serve Krejci che, a tu per tu con Strakosha, colpisce di testa e non sbaglia.

22′ Subito il pareggio della Lazio. Lulic porta palla fin dentro l’area, e serve Immobile, che calcia forte sul palo di Skorupski.

26′ Primo cartellino giallo anche per il Bologna: viene sanzionato l’intervento di Krejci su Marusic.

29′ Ottimo intervento di Lulic in anticipo su Orsolini. Il bosniaco prolunga il cross di Sansone in fallo laterale.

30′ Arriva il secondo gol del Bologna! Svanberg conclude in porta colpendo il palo. Sulla ribattuta, la rete di Palacio.

33′ Duello Correa-Medel, con quest’ultimo che rimane qualche secondo a terra. L’argentino, invece, si lamenta vigorosamente con l’arbitro per un calcio di punizione che Orsato non concede.

35′ Calcio di punizione Lazio. Viene sanzionato Bani per ‘gioco pericoloso’ nei confronti di Correa. Il tiro di Milinkovic s’infrange sulla barriera.

36′ Occasione Lazio. Il cross di Milinkovic taglia l’area di rigore avversaria, senza trovare né i piedi di Immobile, né quelli di Acerbi.

38′ Occasione per il Bologna. Ottima risposta di Strakosha sul tiro di Sansone da distanza ravvicinata.

38′ Pareggio Lazio. Di nuovo Immobile! Ennesimo assist di Luis Alberto per il bomber biancoceleste, un vero e proprio cecchino.

41′ Calcio di punizione per i rossoblù, concesso da Orsato per il fallo di Acerbi su Tomiyasu.

45′ Finisce la prima frazione di gioco del match!

SECONDO TEMPO

45′ Inizia il secondo tempo di Bologna-Lazio!

47′ Fallo di Radu ai danni di Svanberg, sarà calcio di punizione per il Bologna.

50′ Secondo giallo per un giocatore della Lazio. Sanzionato Lucas Leiva per il fallo su Orsolini.

50′ Calcio di punizione Bologna. Svanberg crossa in area di rigore, Danilo consegna la palla in rete. L’arbitro annulla il gol per la posizione di fuorigioco del difensore. Quest’ultimo non tocca il pallone, ma partecipa attivamente all’azione.

54′ Calcio d’angolo Bologna. Il cross finisce direttamente tra le mani di Strakosha. Luis Alberto fa ripartire i suoi, servendo Acerbi. L’ex Sassuolo chiama in causa Immobile, ma la palla è out.

59′ Nettamente in ritardo su Svanberg, Leiva rimedia il secondo cartellino giallo. Espulso il brasiliano.

60′ Doppia sostituzione per la Lazio: esce Immobile, entra Parolo; esce Luiz Felipe, entra Bastos.

62′ Sanzionati con un cartellino giallo sia Danilo, per il fallo su Correa, che Sansone per proteste.

68′ Correa, completamente lanciato verso il portiere, viene trattenuto da Medel. Orsato opta per l’ammonizione, ma subito dopo interviene il Var.

69′ Cambia il colore del cartellino: espulso Medel!

71′ Prima sostituzione per il Bologna: esce Svanberg, entra Schouten.

74′ Occasione Bologna. Brividi per la Lazio: Palacio mette un’insidiosissima palla all’interno dell’area di rigore, che non viene arpionata da Orsolini per poco.

75′ Correa fermato da Bani, che rimedia il giallo.

76′ Occasione Lazio. Correa si gira bene in area e tenta la conclusione. Danilo s’immola.

76′ Ottima conclusione di Luis Alberto dal limite dell’area, ma Skorupski devia in calcio d’angolo.

78′ Altra ammonizione per la Lazio. Questa volta ad essere sanzionato è Lulic, per il fallo su Orsolini.

79′ Ultimo cambio per la Lazio: esce Lulic, entra Jony.

81′ Cambio anche per il Bologna: esce Orsolini, entra Skov Olsen.

83′ Jony lancia Correa, che calcia direttamente su Skorupski.

84′ Skov Olsen recupera un pallone e crossa su Palacio. Il tiro dell’argentino viene deviato in calcio d’angolo da Jony.

85′ Ultima sostituzione per il Bologna: entra Santander, esce Sansone.

86′ Contatto all’interno dell’area di rigore tra Acerbi e Palacio. Orsato concede il calcio di rigore alla Lazio.

87′ Batte Correa, ma il suo tiro colpisce la traversa. Intanto, saranno quattro i minuti di recupero.

90’+2′ Grande occasione per il Bologna, con Skov Olsen che tutto solo davanti a Strakosha, colpisce di testa. Male Jony in marcatura.

90’+4′ Si chiude qui il match!

Migliore in campo – PAGELLE

A conclusione del match

Bologna-Lazio tabellino

MARCATORI: 20′ Krejci (B); 22′ e 38′ Immobile (L); 30′ Palacio (B);

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Krejci; Poli, Medel; Orsolini (81′ Skov Olsen), Svanberg (71′ Schouten), Sansone (85′ Santander); Palacio. A disp. Da Costa, Sarr, Denswil, Corbo, Mbaye, Paz, Dzemaili, Destro. All.: Sinisa Mihajlovic

LAZIO (3-5-2): Strakosha 6,5; Luiz Felipe 5 (60′ Bastos), Acerbi 7, Radu 5; Marusic 6,5, Milinkovic-Savic 6, Leiva 4 (espulso), Luis Alberto 6, Lulic 5,5 (79′ Jony); Correa 5, Immobile 7,5 (60′ Parolo). A disp.: Proto, Guerrieri, Patric, Vavro, Lazzari, Lukaku, Jony, Cataldi, Berisha, Caicedo. All.: Simone Inzaghi.

AMMONITI: 19′ Luiz Felipe (L); 26′ Krejci (B); 50′ Leiva (L); 62′ Sansone (B); 62′ Danilo (B); 75′ Bani; 78′ Lulic (L);

ESPULSI: 59′ Leiva (L);