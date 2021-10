Marianella: «Acerbi? Ottimo giocatore, ottima persona»

Massimo Marianella, giornalista di Sky Sport, sul proprio account Twitter ha preso le difese di Acerbi dopo l’espulsione contro il Bologna

Domenica da dimenticare. Dopo la vittoria nel derby e quella in Europa League la Lazio è incappata in una brutta battuta d’arresto al Dall’Ara di Bologna. La squadra di Sarri infatti e stata sconfitta da quella di Miahjlovic con un pesante 3-0, finendo la partita in 10 uomini a causa dell’espulsione di Acerbi, reo di qualche protesta di troppo nei confronti dell’arbitro Massa. Il giocatore si è poi scusato sui social.

In un mondo in cui nessuno sa dire una frase semplicissima come “ho sbagliato”…….bravo @Acerbi_Fra!! Ottimo giocatore e ottima persona 👏👏 👏 https://t.co/GPBsNRkFjx — Massimo Marianella (@MassMarianella) October 3, 2021

Sempre seui social, Massimo Marianella, ha preso le difese del difensore biancoceleste: «In un mondo in cui nessuno sa dire una frase semplicissima come ‘ho sbagliato’… Bravo Acerbi! Ottimo giocatore e ottima persona»