Bologna Lazio, Romagnoli verso il ritorno tra i titolari! Tutte le novità

Bologna Lazio, si accosta sempre più il rovente match di Coppa Italia! Alessio Romagnoli pronto a tornare tra i titolari: il punto della situazione

Domani, alle 21, Bologna e Lazio si sfideranno nei quarti di finale di Coppa Italia. Un match fondamentale per entrambe le squadre e il tecnico Maurizio Sarri può sorridere per il ritorno tra i titolari di Alessio Romagnoli. Come riporta Il Corriere dello Sport, il difensore biancoceleste, dopo aver fatto il suo ingresso a partita in corso contro la Juventus all’Allianz Stadium, è pronto per essere schierato dal primo minuto, questa volta nel ruolo di centrale destro!

Romagnoli pronto a guidare la difesa della Lazio

Alessio Romagnoli, che ha recuperato pienamente dalla sua recente condizione fisica, avrà una nuova occasione di confermare il suo valore. Sarà lui a prendere il posto in difesa, formando una coppia con Provstgaard al centro della retroguardia. La scelta di Romagnoli è un segno di fiducia da parte di Sarri, che ha bisogno della sua esperienza per affrontare la sfida contro il Bologna.

Provstgaard in campo nonostante i fastidi muscolari

Provstgaard, che ha accusato dei crampi nella partita contro la Juventus, non dovrebbe essere in dubbio per il match di domani. Nonostante la sua sostituzione nella ripresa di domenica, i fastidi muscolari non sono preoccupanti e il difensore danese sarà regolarmente in campo al fianco di Romagnoli. Sarri può così contare su una difesa quasi al completo, pronta a fronteggiare l’attacco dei felsinei.

Sarri prepara la Lazio per i quarti di Coppa Italia

Con Romagnoli e Provstgaard pronti a partire titolari, la Lazio si prepara al meglio per il match che potrebbe dare accesso alle semifinali della Coppa Italia. Maurizio Sarri ha bisogno di una prestazione solida e di esperienza nella sua difesa per conquistare la vittoria a Bologna e la coppia di difensori centrali sarà determinante per il risultato!

