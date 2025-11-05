Bologna, tegola per Italiano: questo giocatore resterà fermo almeno un mese e mezzo. Salterà anche la sfida contro la Lazio

Bologna, brutta tegola per Italiano: Freuler operato alla clavicola, stop di due mesi. Il giocatore non sarà disponibile contro la Lazio.

Brutte notizie in casa Bologna. Il tecnico Vincenzo Italiano dovrà fare a meno di Remo Freuler per un periodo piuttosto lungo dopo l’infortunio riportato nella sfida contro il Parma. Il centrocampista svizzero, uno dei punti fermi della mediana rossoblù, ha infatti subito una frattura scomposta della clavicola destra in seguito a un contrasto fortuito di gioco.

Il club emiliano, attraverso una nota ufficiale, ha spiegato la natura dell’infortunio e i primi passi del percorso di recupero:

«Remo Freuler ha riportato ieri, in un contrasto fortuito, la frattura scomposta della clavicola destra. Verrà sottoposto ad intervento di stabilizzazione nei prossimi giorni. I tempi di ripresa saranno comunicati dopo l’intervento».

L’operazione si è svolta con successo nella giornata odierna. Per stabilizzare la clavicola è stata applicata una piastra metallica con circa quindici viti, necessaria per garantire la corretta ricomposizione dell’osso. L’intervento è andato come previsto, ma i tempi di recupero si preannunciano lunghi: Freuler dovrà rimanere ai box per almeno sei-otto settimane, con il rischio concreto di rivederlo in campo solo nel nuovo anno. Dunque salterà anche la sfida contro la Lazio.

Un duro colpo per il Bologna, che perde temporaneamente uno dei suoi giocatori più esperti e affidabili. L’ex centrocampista dell’Atalanta stava attraversando un buon momento di forma, garantendo equilibrio, solidità e intelligenza tattica al centrocampo rossoblù. La sua assenza costringerà mister Italiano a studiare nuove soluzioni in mezzo al campo, dove non mancano alternative ma dove il peso specifico dello svizzero si farà sentire.