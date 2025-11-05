 Bologna, tegola per Italiano: questo giocatore resterà fermo almeno un mese e mezzo. Salterà anche la sfida contro la Lazio
Connect with us

News

Bologna, tegola per Italiano: questo giocatore resterà fermo almeno un mese e mezzo. Salterà anche la sfida contro la Lazio

News

Candreva comincia la carriera da tecnico: l'ex Lazio nominato nello staff dell’Italia U15. Ecco il comunicato ufficiale

News

Inter Lazio, streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida dell'Olimpico. Tutti i dettagli

News

Provstgaard Lazio, per il centrale la grande occasione contro l'Inter in caso di forfait di Romagnoli. Le ultime

News

Lazio, testa all'Inter: le possibili scelte di Sarri per il big match di domenica. Resta il dubbio sulla difesa

News

Bologna, tegola per Italiano: questo giocatore resterà fermo almeno un mese e mezzo. Salterà anche la sfida contro la Lazio

Lazio news 24

Published

1 ora ago

on

By

Italiano
Italiano

Bologna, brutta tegola per Italiano: Freuler operato alla clavicola, stop di due mesi. Il giocatore non sarà disponibile contro la Lazio.

Brutte notizie in casa Bologna. Il tecnico Vincenzo Italiano dovrà fare a meno di Remo Freuler per un periodo piuttosto lungo dopo l’infortunio riportato nella sfida contro il Parma. Il centrocampista svizzero, uno dei punti fermi della mediana rossoblù, ha infatti subito una frattura scomposta della clavicola destra in seguito a un contrasto fortuito di gioco.

Il club emiliano, attraverso una nota ufficiale, ha spiegato la natura dell’infortunio e i primi passi del percorso di recupero:

«Remo Freuler ha riportato ieri, in un contrasto fortuito, la frattura scomposta della clavicola destra. Verrà sottoposto ad intervento di stabilizzazione nei prossimi giorni. I tempi di ripresa saranno comunicati dopo l’intervento».

L’operazione si è svolta con successo nella giornata odierna. Per stabilizzare la clavicola è stata applicata una piastra metallica con circa quindici viti, necessaria per garantire la corretta ricomposizione dell’osso. L’intervento è andato come previsto, ma i tempi di recupero si preannunciano lunghi: Freuler dovrà rimanere ai box per almeno sei-otto settimane, con il rischio concreto di rivederlo in campo solo nel nuovo anno. Dunque salterà anche la sfida contro la Lazio.

Un duro colpo per il Bologna, che perde temporaneamente uno dei suoi giocatori più esperti e affidabili. L’ex centrocampista dell’Atalanta stava attraversando un buon momento di forma, garantendo equilibrio, solidità e intelligenza tattica al centrocampo rossoblù. La sua assenza costringerà mister Italiano a studiare nuove soluzioni in mezzo al campo, dove non mancano alternative ma dove il peso specifico dello svizzero si farà sentire.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.