Bologna, i convocati di Italiano per gli ottavi di Coppa Italia contro il Parma: tra le novità il ritorno di Ciro Immobile

Archiviata in fretta la sorprendente sconfitta casalinga contro la Cremonese, il Bologna si prepara a tornare in campo domani al Dall’Ara per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Parma. Una sfida delicata e dal sapore particolare, che chiama la squadra di Vincenzo Italiano a una pronta reazione per proseguire il proprio cammino nella competizione.

Il ritorno di Immobile

La notizia più incoraggiante per il tecnico riguarda l’attacco: Ciro Immobile rientra finalmente tra i convocati dopo oltre tre mesi di stop. L’attaccante si era fermato il 23 agosto, nella gara inaugurale di campionato contro la Roma, a causa di un infortunio muscolare alla coscia. La sua presenza, anche solo in panchina, rappresenta un segnale importante per i rossoblù, che ritrovano un potenziale terminale offensivo capace di incidere nelle rotazioni.

Le assenze

Restano invece ai box i lungodegenti Skorupski e Vitik, mentre per il resto Italiano potrà contare su una rosa quasi al completo. Un fattore che aumenta la fiducia in vista di un derby emiliano che promette intensità e spettacolo, con il Bologna deciso a lasciarsi alle spalle le difficoltà e a rilanciarsi in Coppa Italia.

Portieri: Franceschelli, Pessina, Ravaglia;

Difensori: Casale, De Silvestri, Heggem, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Zortea;

Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Moro, Pobega, Sulemana;

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Immobile, Odgaard, Orsolini, Rowe.

LEGGI ANCHE – Tabellone Coppa Italia 2025/2026: date, turni, partite e risultati



Bologna, i convocati di Italiano in vista del match degli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Parma: torna Immobile! 23

QUOTE LAZIO MILAN – Inizia l’avventura in Coppa Italia per la Lazio di Sarri che dovrò superare, in questi ottavi di finale, un ostico Milan, reduce da una vittoria in campionato proprio contro i biancocelesti.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e Lottomatica.