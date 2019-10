Bologna, contro la Lazio Mihajlovic pensa di affidarsi ai giovani

Per la gara di domenica contro la Lazio, Mihajlovic si affiderà ai giovani: in pole ci sono Skov Olsen e Svanberg

Per la gara di domenica contro la Lazio, scrive il Corriere dello Sport, Sinisa Mihajlovic pensa di affidarsi ai giovani. Dopo la sconfitta di Udine, l’allenatore cerca un cambio: in pole ci sono Skov Olsen e Svanberg. Il danese salta l’uomo e non manca in qualità, mentre lo svedese è in grado di dare un importante contributo a centrocampo. Il primo potrebbe essere impiegato al posto di Orsolini, mentre il secondo dovrebbe sostituire Roberto Soriano, espulso a fine partita per proteste. I due giocatori, infine, sono entrambi punti fermi delle rispettive Nazionali: l’unser 21 della Danimarca e della Svezia.