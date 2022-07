Boga: «Ci ho messo un po’ ad adattarmi, mi piace avere libertà»

Jeremie Boga ha rilasciato un’intervista per La Gazzetta dello Sport, raccontando le difficoltà iniziali riscontrate

Jeremie Boga si è raccontato in un’intervista per La Gazzetta dello Sport, ecco le sue parole:

«Pressione per esser stato pagato 22 milioni? Non guardo queste cose, mi focalizzo su quello che succede in campo. Li ci ho messo un po’ ad adattarmi a compagni nuovi, un sistema nuovo. A cambiare visuale anche tattica: prima giocavo più largo, sulla fascia. Ma mi piace stare più vicino alla porta, ho più libertà e più occasioni gol: ora sta a me metterla dentro».