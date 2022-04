Roma Bodo Glimt, sospensioni in arrivo dall’UEFA dopo il caso Nuno Santos. Le decisioni della massima organizzazione europea

Dopo il turbolento post partita di Bodo Glimt-Roma, l’UEFA ha deciso di procedere con delle sospensioni. Fermati provvisioriamente sia il preparatore dei portieri giallorossi Nuno Santos che il tecnico dei norvegesi Knutsen, che non sarà quindi presente giovedì sera per il match di ritorno.

Pronta è arrivata la risposta del club giallo ero in disaccordo con la decisione della UEFA: «Siamo sorpresi e scioccati dalla decisione della UEFA. Faremo ricorso e ci lavoreremo per tutta la serata. Oltre a ciò, al momento non abbiamo commenti e non risponderemo alle richieste dei media prima di un incontro più tardi stasera».