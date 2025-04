Condividi via email

Bodo/Glimt Lazio: ecco dove sarà trasmessa la sfida di Europa League in diretta tv. I dettagli

Archiviata la sfida in campionato col Torino e in vista della prossima con l’Atalanta. Giovedì 10 aprile alle 18:45 la Lazio di Baroni sarà ospite del Bodo/Glimt all’Aspmyra Stadion.

La gara sarà visibile su Sky Sport nei canali dedicati e inoltre, in streaming tramite l’app di Sky Go o NOW TV.