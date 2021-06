Zarate saluta il Boca Juniors: «Tre anni bellissimi, grazie»

Mauro Zarate ha salutato il Boca Juniors con un lungo e commovente post su Instagram: le parole dell’argentino

«GRAZIE è la prima cosa che mi viene in mente quando penso a voi del Boca ndr. Sono stati 3 anni bellissimi dove ho vissuto momenti incredibili che non potrò mai dimenticare. Quando ancora non avevo indossato i colori del club, mi avevate già mostrato amore e supporto incondizionati. Quel supporto che non è mai mancato e che non mancherà mai nella Bombonera».

«Giocare nei THE GREATEST è stato un onore e ho sempre cercato di essere all’altezza. Una sensazione inspiegabile. Molte volte la mia decisione è stata messa in discussione e oggi, dopo tutti questi anni, posso solo dire che la rifarei. Solo chi ha fatto parte di questo club sa quanto sia GIGANTE il Boca. Grazie ancora! Sono io quello a cui mancherai tanto».