Biglietti Venezia Lazio: info e dettagli utili per l’acquisto

Il Venezia attraverso il proprio sito ufficiale fa sapere le modalità d’acquisto per i biglietti della sfida contro la Lazio, i dettagli:

“A partire dalle ore 10 di venerdì 17 dicembre sarà attiva la prevendita per la partita Venezia – Lazio che si disputeràmercoledì 22 dicembre alle ore 16.30allo stadio Penzo di Venezia.

Non è prevista la fase di prelazione: la vendita sarà libera da subito per tutti.

Di seguito il costo dei biglietti:

TRIBUNA:

VIP NERA € 120,00, over 65 € 95,00, Ridotto ragazzo € 85,00, Ridotto Bambino € 35,00

CENTRALE VERDE/ARANCIONE € 85,00, over 65 € 68,00, Ridotto ragazzo € 60,00, Ridotto Bambino € 25,00

TRIBUNA BIANCA € 70,00, over 65 € 55,00, Ridotto ragazzo € 50,00, Ridotto Bambino € 20,00

PITCH VIEW:

Prezzo unico a 200,00 €

DISTINTI TRIBUNA “VALERIA SOLESIN”:

GOLD, € 60,00, over 65 € 48,00, Ridotto ragazzo € 43,00, Ridotto Bambino € 15,00

CENTRALE € 55,00, over 65 € 45,00, Ridotto ragazzo € 40,00, Ridotto Bambino € 15,00

LATERALE € 45,00, over 65 € 35,00, Ridotto ragazzo € 32,00, Ridotto Bambino € 15,00

CURVA SUD “MICHAEL GROPPELLO”:

Curva Sud, € 30,00, over 65 € 25,00, Ridotto ragazzo € 20,00, Ridotto Bambino € 10,00

CURVA NORD LOCAL:

Curva Sud, € 30,00, over 65 € 25,00, Ridotto ragazzo € 20,00, Ridotto Bambino € 10,00

CURVA OSPITI:

Curva Ospiti, € 35,00 (il ticket comprende esclusivamente il servizio di trasporto acqueo dedicato da Pala Expo Mestre a Stadio P L Penzo e viceversa, non consente l’accesso ad alcun altro servizio di trasporto pubblico)

I biglietti per il settore ospiti potranno essere acquistati dalle ore 10.00 di venerdì 17 dicembre e fino alle ore 19 di martedì 21 dicembre.

*Ridotto Ragazzo: 13 -18 anni (Tariffa riservata ai nati tra l’1/1/2003 e il 31/12/2008)

*Ridotto Bambino: 4-12 anni (Ia tariffa è riservata ai nati tra il 1/172009 e il 31/12/2017)

I tifosi in possesso di Voucher(rimborso rateo non goduto stagione 2019/20) potranno continuare ad utilizzarlo (fino ad esaurimento del credito residuo) indicandolo al venditore prima dell’acquisto. In caso di transazione effettuata online al momento del pagamento si potrà inserire il codice che darà diritto ad utilizzare il credito residuo.

I biglietti possono essere acquistati online sul sito: sport.ticketone.it con modalità [email protected], o nei seguente punto vendita:

– Store M9, via Pascoli 11 Mestre, da martedì a venerdì 15-19, sabato 9-13 e 15-19

– Mestre Agenzia e punto IAT a P.le Cialdini (via Lazzari 32) dalle 8.30 alle 18.30

– Tronchetto Agenzia dalle 8.30 alle 18.30. Dall’1 novembre dalle 08.30 alle 14.20

– P.Roma, postazione IAT (fronte Calatrava) dalle 8.30 alle 18.30

– Ferrovia punto IAT F18 (di fronte al binario 2) dalle 8.30 alle 18.30. Dall’1 novembre dalle 10.00 alle 16.20

– San Marco Correr punto IAT (Piazza San Marco 71/f), dalle 9.00 alle 18.30

– Rialto biglietteria (approdo linea 2) dalle 8.30 alle 18.30

– Lido Sme dalle 8.30 alle 18.30

– Dolo, Via G. Matteotti, 15H, dalle 8.30 alle 18.30. Dall’1 novembre dalle 11 alle 16.30 (domenica chiuso)

– Sottomarina (Via Europa 2/C) dalle 8.30 alle 18.30″