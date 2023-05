La Lazio sarà attesa domani sera dalla gara sul campo dell’Udinese: tanti i tifosi al seguito. Ecco il dato sui tagliandi venduti

La gara di domani sera contro l’Udinese sarà per la Lazio molto importante, se non decisiva, per la corsa alla prossima Champions League.

Saranno molti i sostenitori biancocelesti presenti alla Dacia Arena: a poco più di 24 ore dalla partita sono 1.137 i tagliandi venduti per il settore ospiti.