Biglietti Udinese-Lazio, dettagli e info sull’acquisto per il settore ospiti della sfida della Dacia Arena

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica i dettagli della vendita dei biglietti per la sfida di campionato contro l’Udinese, in programma domenica 7 gennaio 2024 alle ore 15:00. Di seguito il comunicato.

COMUNICATO– «La S.S. Lazio comunica che sono in vendita i biglietti per la gara di Serie A TIM Udinese-Lazio alla Dacia Arena di Udine in programma domenica 7 gennaio 2024 alle ore 15:00.

Il prezzo del settore “Curva Ospiti” è di € 30 (più diritti di prevendita). Sarà possibile acquistarli fino alle ore 19:00 di sabato 6 gennaio.

Modalità di vendita:

–on-line

– punti vendita Ticketone

Restrizioni:

– divieto del cambio nominativo.

Ulteriori informazioni:

– come arrivare allo stadio

– diversamente abili

– regolamento d’uso dello stadio ».